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Сегодня, 17:27

Колосков: «По европейским меркам Головин и Миранчук — средние игроки»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и футболиста «Монако» Александра Головина.

«У нас такое внимание уделяется каждому действию Головина и Миранчука, что порой диву даешься. Ребята просто выполняют свою работу — иногда хорошо, иногда чуть хуже. Это не звезды футбола, чтобы обсуждать каждое их действие на поле. По европейским меркам Головин и Миранчук — средние игроки», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач. На счету Миранчука 4 гола и 4 результативные передачи в 20 играх за «Торино».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-po-evropejskim-merkam-golovin-i-miranchuk-srednie-igroki/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Монако
ФК Торино
Вячеслав Колосков
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