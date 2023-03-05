Колосков: «По европейским меркам Головин и Миранчук — средние игроки»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и футболиста «Монако» Александра Головина.

«У нас такое внимание уделяется каждому действию Головина и Миранчука, что порой диву даешься. Ребята просто выполняют свою работу — иногда хорошо, иногда чуть хуже. Это не звезды футбола, чтобы обсуждать каждое их действие на поле. По европейским меркам Головин и Миранчук — средние игроки», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач. На счету Миранчука 4 гола и 4 результативные передачи в 20 играх за «Торино».