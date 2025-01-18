Колыванов считает переход Кварацхелии в «ПСЖ» шагом назад

Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов оценил переход нападающего Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

Французский клуб объявил о переходе 23-летнего грузина 17 января, контракт игрока рассчитан до 2029 года. По данным СМИ, трансфер обошелся парижанам в 70 миллионов евро.

«Для меня Франция — это вообще не чемпионат. Зачем переходить туда из Италии? Кварацхелия перешел туда, потому что ему зарплату в 5-6 раз больше дали, чем в Неаполе. Лучше бы он перешел в «Манчестер Сити», «Реал», «Барселону», «Милан», «Ювентус» или «Интер». А какой смысл ехать в «ПСЖ», где чемпионат одной команды? Хвичу это устраивает — и слава Богу, молодец. Но это точно не шаг вперед в карьере», — сказал Колыванов.

Кварацхелия также известен по игре за «Локомотив» и «Рубин».

В текущем сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи в 19 матчах за «Наполи».