Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Франция. Новости

Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:35

Колыванов считает переход Кварацхелии в «ПСЖ» шагом назад

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов оценил переход нападающего Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

Французский клуб объявил о переходе 23-летнего грузина 17 января, контракт игрока рассчитан до 2029 года. По данным СМИ, трансфер обошелся парижанам в 70 миллионов евро.

«Для меня Франция — это вообще не чемпионат. Зачем переходить туда из Италии? Кварацхелия перешел туда, потому что ему зарплату в 5-6 раз больше дали, чем в Неаполе. Лучше бы он перешел в «Манчестер Сити», «Реал», «Барселону», «Милан», «Ювентус» или «Интер». А какой смысл ехать в «ПСЖ», где чемпионат одной команды? Хвичу это устраивает — и слава Богу, молодец. Но это точно не шаг вперед в карьере», — сказал Колыванов.

Кварацхелия также известен по игре за «Локомотив» и «Рубин».

В текущем сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи в 19 матчах за «Наполи».

Источник: ВсеПроСпорт
1
Игорь Колыванов
Хвича Кварацхелия
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Царукян снялся с боя против Махачева за сутки до UFC 311
Биатлонист Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
В Санкт-Петербурге машина рухнула в Обводный канал после ДТП
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя