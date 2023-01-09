Колыванов высказался о продлении Дешамом контракта со сборной Франции

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал то, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт с командой до 2026 года.

«Дешам уже сколько, лет восемь работает, если не больше? Как таковой игры мы до сих пор не видели. Скандалы и конфликты — это нормально. Но задача у них, наверное, была стать чемпионами мира. В финал попали, проиграли по пенальти. Что сборной Франции на пользу, мы узнаем по ее выступлениям в будущем», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

Сборная Франции под руководством Дешама выиграла чемпионат мира-2018, в 2021 году вылетела в 1/8 финала на Евро, а на мировом первенстве в Катаре в 2022 году дошла до финала, где в серии послематчевых пенальти уступила Аргентине (3:3, 2:4 — по пен).