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Франция

Сегодня, 20:13

Колыванов высказался о продлении Дешамом контракта со сборной Франции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал то, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт с командой до 2026 года.

«Дешам уже сколько, лет восемь работает, если не больше? Как таковой игры мы до сих пор не видели. Скандалы и конфликты — это нормально. Но задача у них, наверное, была стать чемпионами мира. В финал попали, проиграли по пенальти. Что сборной Франции на пользу, мы узнаем по ее выступлениям в будущем», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

Сборная Франции под руководством Дешама выиграла чемпионат мира-2018, в 2021 году вылетела в 1/8 финала на Евро, а на мировом первенстве в Катаре в 2022 году дошла до финала, где в серии послематчевых пенальти уступила Аргентине (3:3, 2:4 — по пен).

Источник: «Газета.Ru»
Дидье Дешам
Игорь Колыванов
Сборная Франции по футболу
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