Колыванов ждет дебюта Сафонова в лиге 1 в матче против «Гавра»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о возможном дебюте голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в официальном матче.

«ПСЖ» — один из лидеров чемпионата. Наверное, составить конкуренцию парижанам может только «Монако», других вариантов не вижу. В этом матче вполне возможно ожидать дебют Матвея Сафонова — все-таки лига 1 только началась, и допускаю, что в первых турах можно увидеть нашего голкипера. Надеемся, и в каких-то матчах Кубка Франции Матвею будет предоставляться шанс. То что нет одного из лидеров «ПСЖ» Килиана Мбаппе, не делает команду менее опасной в зоне атаки. Не думаю, что его уход может резко отразиться на игре парижан. «Гавр» — команда, которая даст возможность «ПСЖ» начать свой сезон с первой победы», — сказал Колыванов ODDS.ru.

В июне 25-летний Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Россиянин подписал с парижанами контракт сроком до лета 2029 года.

Встреча между «Гавром» и «ПСЖ» состоится в пятницу, 16 августа. Матч начнется в 21.45 по московскому времени.