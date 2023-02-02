0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:00

Корнеев — о Головине: «Ему не хватает времени вкладывать в себя индивидуально. Видимо, другие приоритеты»

Корнеев считает, что Головину не хватает времени вкладывать в себя индивидуально
Александр Кружков
Обозреватель
Александр Головин (в центре) с игроками «Монако».
Фото AFP
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике сборной России Александре Головине.

— В истории нашего футбола самый дорогой — Александр Головин. В 2018-м он обошелся «Монако» в 30 миллионов евро. Сегодня в России есть футболисты, которые стоят больше?

— Ну что вы! Думаю, трансферный рекорд Головина будет перебит еще не скоро.

— Головин в «Монако» уже пятый год. Как считаете, прогрессирует?

— Александр — суперталантливый футболист. К сожалению, ему не хватает времени вкладывать в себя индивидуально. Видимо, другие приоритеты. Он должен тщательнее заботиться о своем теле, в первую очередь во избежание травм. В плане мотивации тоже есть над чем работать.

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 29 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Михаил Мудрик. Игорь Корнеев: «100 миллионов за Мудрика — это безумие. «Челси» просто красиво развели, используя интерес «Арсенала»
Александр Головин
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Монако
2
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Дешам: «Варан играл ключевую роль на поле и за его пределами. Мне было приятно быть его тренером»