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Корнеев: «ПСЖ» не побоялся подписать Сафонова, это громкое заявление остальным»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о том, как переход голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» может повлиять на трансферы других российских игроков.

«Этот трансфер был не только очень важен суммой, уплаченной «Краснодару», но и тем, что в такой непростой ситуации в мире такой топовый клуб, как «ПСЖ», не побоялся его осуществить! Это громкое заявление остальным!» — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

«ПСЖ» объявил о переходе Сафонова 14 июня. Контракт с 25-летним голкипером рассчитан до лета 2029 года.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Корнеев
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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