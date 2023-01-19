Криштиану Роналду напомнил Серхио Рамосу снять украшения перед товарищеским матчем между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ»

Сборная Эр-Рияда и французский «ПСЖ» проводят 19 января международный товарищеский матч, который проходит в Саудовской Аравии.

В стартовые составы команды попали бывшие партнеры по «Реалу» — нападающий Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос.

Перед началом матча португальский и испанский футболист тепло обнялись и поприветствовали друг друга.

При этом Роналду заметил, что Рамос не вынул серьгу из уха и напомнил ему, что нужно снять украшения.