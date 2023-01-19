Криштиану Роналду напомнил Серхио Рамосу снять украшения перед товарищеским матчем между сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ»

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Сборная Эр-Рияда и французский «ПСЖ» проводят 19 января международный товарищеский матч, который проходит в Саудовской Аравии.
В стартовые составы команды попали бывшие партнеры по «Реалу» — нападающий Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос.
Перед началом матча португальский и испанский футболист тепло обнялись и поприветствовали друг друга.
При этом Роналду заметил, что Рамос не вынул серьгу из уха и напомнил ему, что нужно снять украшения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования