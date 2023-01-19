Криштиану Роналду оформил дубль за сборную звезд Эр-Рияда в товарищеском матче против «ПСЖ»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль за сборную звезд Эр-Рияда в товарищеском матче против «ПСЖ».

Он забил второй гол на шестой добавленной минуте ко второму тайму и сравнял счет 2:2.

До этого «ПСЖ» вывел вперед защитник Маркиньос, который отличился на 43-й минуте.

После этого французы имели еще один шанс отличиться, но нападающий Неймар не реализовал пенальти.

К этому моменту «ПСЖ» уже играл в меньшинстве после удаления за фол последней надежды защитника Хуана Берната.