Криштиану Роналду забил с пенальти в товарищеском матче сборной звезд Эр-Рияда против «ПСЖ»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в товарищеском матче сборной звезд Эр-Рияда против французского «ПСЖ». На 34-й минуте встречи 37-летний португалец реализовал пенальти и сравнял счет — 1:1. Отметим, что первый гол в этой встрече забил аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Игра проходит на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).