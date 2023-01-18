Сегодня, 14:52
Защитник сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро считает своего партнера по национальной команде и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.
«Понятно, что олицетворяет Месси в плане футбола. Для меня и для многих он величайший игрок в истории. Он простой и скромный в обычной жизни, и это делает его великим», — приводит слова Ромеро DSports Radio.
На ЧМ-2022 Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финале его команда переиграла Францию (3:3, пенальти — 4:2). На мировом первенстве форвард принял участие в 7 матчах, забил 7 голов, отдал 3 результативные передачи и был признан лучшим игроком турнира.
В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования