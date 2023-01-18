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Сегодня, 14:52

Кристиан Ромеро: «Месси — величайший футболист в истории»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Защитник сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро считает своего партнера по национальной команде и форварда «ПСЖ» Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

«Понятно, что олицетворяет Месси в плане футбола. Для меня и для многих он величайший игрок в истории. Он простой и скромный в обычной жизни, и это делает его великим», — приводит слова Ромеро DSports Radio.

На ЧМ-2022 Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финале его команда переиграла Францию (3:3, пенальти — 4:2). На мировом первенстве форвард принял участие в 7 матчах, забил 7 голов, отдал 3 результативные передачи и был признан лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

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