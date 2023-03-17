Дюгарри о Месси: «Чего хочет этот мальчик от «ПСЖ»? Я хочу, чтобы он высказался»

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о будущем нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист и парижане не могут согласовать зарплату игрока по новому контракту.

«В этой истории я хочу услышать, что Месси думает об этом. Чего хочет этот мальчик? В определенный момент нужно, чтобы он подвел итоги, высказался о ситуации с контрактом. Чтобы он объяснил нам, что он любит «ПСЖ», что он счастлив, что его выступления в последние недели были менее удачными по такой-то и такой-то причине, что он по-прежнему верит, что у него есть силы, чтобы показать лучшее, что он любит этот клуб…

Конечно, по его выступлениям нельзя сказать, что клуб захочет продлить его, это очевидно, его игра не на высоте. И после всего этого остается вопрос – для чего здесь Месси? Он здесь для маркетинга, для футболок, для выступлений?» – приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Действующее соглашение аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.