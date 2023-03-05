Гальтье: «В матче против «Баварии» нам нельзя расслабляться»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Вы видите, что я немного обеспокоен, потому что уже второй раз мы упускаем преимущество в два мяча. В матче с «Баварией» у нас не будет ни минуты отдыха, мы должны будем играть в полную силу с пламенным сердцем, желанием, решимостью и без какого-либо расслабления, потому что на таком уровне это не простят. Если это произойдет в одном или двух матчах, это нормально. Но так не должно происходить на больших встречах, потому что мы хотим чего-то добиться», — приводит слова Галтье RMC Sport.

В первой встрече парижане уступили мюнхенцам со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 8 марта, начало — 23.00 мск.