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Сегодня, 09:26

Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Клуб работает над тем, чтобы привести хотя бы одного игрока»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о планах парижского клуба на зимнее трансферное окно.

«Клуб работает над тем, чтобы привести хотя бы одного игрока. У нас есть серьезные ограничения, связанные с финансовым фейр-плей. Мы хотим усилить состав, но будет ли это, я не знаю. Как я уже говорил вам, раз мы потеряли игрока в линии нападения, то хотели компенсировать эту потерю приобретением нового атакующего футболиста. Посмотрим, что у нас выйдет. Может быть, мы никого не купим. Трансферами занимаются президент клуба и Луиш Кампуш, я занят подготовкой к матчам», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 48 очков за 20 матчей.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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