Главный тренер «ПСЖ» Гальтье: «Клуб работает над тем, чтобы привести хотя бы одного игрока»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о планах парижского клуба на зимнее трансферное окно.

«Клуб работает над тем, чтобы привести хотя бы одного игрока. У нас есть серьезные ограничения, связанные с финансовым фейр-плей. Мы хотим усилить состав, но будет ли это, я не знаю. Как я уже говорил вам, раз мы потеряли игрока в линии нападения, то хотели компенсировать эту потерю приобретением нового атакующего футболиста. Посмотрим, что у нас выйдет. Может быть, мы никого не купим. Трансферами занимаются президент клуба и Луиш Кампуш, я занят подготовкой к матчам», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 48 очков за 20 матчей.