Гальтье: «Месси объединяет команду. Он очень важен в нашей игре»

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Главный тренер «ПСЖ» Кристофер Гальтье заявил, что нападающий Линель Месси является важной частью команды.
4 февраля «ПСЖ» благодаря голу Месси обыграл «Тулузу» (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Франции.
«Месси объединяет команду. Очевидно, что не хватает нескольких игроков, не только Мбаппе и Неймара, но и Верратти, Рамоса... Он берет на себя эту роль лидера, он прирожденный лидер. Он очень важен в нашей игре, важный ориентир. Он берет на себя много инициативы. Мы должны давать ему мяч еще чаще», — приводит слова Гальте RMC Sport.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиге 1, набрав 54 очка.
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