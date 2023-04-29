Кулибали рассказал, почему считает Неймара одним из лучших

Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал, что думает об игре нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Я противостоял Неймару, когда играл против «ПСЖ». Он невероятно обращается с мячом, владеет множеством трюков, очень умен. Он постоянно идет в обводку, но также хорош и в передачах, и в ударах. Именно поэтому его можно считать одним из лучших», — цитирует Goal Кулибали.

31-летний игрок получил травму лодыжки в матче с «Лиллем» 19 февраля, после чего перенес операцию в Дохе. Сообщается, что он не вернется в состав «ПСЖ» до конца сезона.

Бразилец провел 20 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.