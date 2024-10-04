Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:50

Кузнецов — о Головине: «Он может стать легендой «Монако». Если уходить, то только за деньгами»

Telegram Дзен

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о продлении контракта Александра Головина с «Монако».

«Он молодец! Саша — лучший российский легионер в Европе. Стал капитаном команды, так что все заслуженно. Переход в более сильный клуб в будущем?

Есть ли смысл в этом, когда ты играешь за команду, в которой завоевал уважение, ты стал капитаном, у тебя все получается. Нет смысла переходить в другой клуб. Он там живет, наверняка что-то купил уже. Если уходить, то только за деньгами. Еще непонятно, как его примут в другой команде. А тут он может стать легендой «Монако», — сказал Кузнецов «СЭ».

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029 года, сообщает пресс-служба клуба.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Монако» располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции после 6 туров, набрав 16 очков.

Дарик Агаларов

Александр Головин
ФК Монако
Дмитрий Кузнецов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Около 100 военных теробороны Украины дезертировали и вышли на митинг
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Сегодня
Вчера
Неделя