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Сегодня, 13:55

Кузнецов: «Если Кузяев себя проявит, пойдет дальше!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА и главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

— Сейчас в «Гавр» перебрался Кузяев. Верите, что у него получится?

— Надо подождать. Он уехал в клуб, который только вышел из второго дивизиона. Но если Кузяев себя проявит, пойдет дальше!

— На примере Кузяева мы видим, что наши футболисты могут уезжать за границу, было бы желание...

— Начиная с десятых годов россияне, которые отправлялись в Европу, теряли в деньгах. Платят меньше, а налоги больше — 46 процентов. Здесь же можно не бегать, налог всего 13 процентов, при этом ты дома. Когда я уезжал, получал за границей раз в пятьдесят больше, чем в ЦСКА!

— Ничего себе.

— А сейчас больше платят в России. Теперь люди выбирают деньги, а нам хотелось играть! В Европе атмосфера футбольная. Ты только о нем и думаешь, — сказал Кузнецов «СЭ».

12 июля французский «Гавр» объявил о переходе Кузяева. 30-летний полузащитник подписал с клубом контракт до 2025 года.

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Далер Кузяев
ФК Гавр
Дмитрий Кузнецов
0
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