Кузяев будет играть за «Гавр» под номером 14

Новичок «Гавра» Далер Кузяев определился с игровым номером. Как сообщает официальный сайт клуба, российский полузащитник взял себе номер 14.

Ранее под этим номером за «Гавр» выступали Мамаду Фофана, Джамаль Тиаре, Зинедин Ферха, Лоик Нестор, Микаэль Дебев и другие.

Сам Кузяев играет под 14-м с сезона-2016/17. Сначала в «Ахмате», а затем — в «Зените». Также он под ним выступал за «Карелию» в начале своей карьеры в сезоне-2012/13.

Страница Далера Кузяева на сайте «Гавра».

На этой неделе 30-летний россиянин на правах свободного агента подписал контракт с «Гавром» до конца июня 2025 года.