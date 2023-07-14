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Франция

Сегодня, 00:11

Кузяев будет играть за «Гавр» под номером 14

Евгений Козинов
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Новичок «Гавра» Далер Кузяев определился с игровым номером. Как сообщает официальный сайт клуба, российский полузащитник взял себе номер 14.

Ранее под этим номером за «Гавр» выступали Мамаду Фофана, Джамаль Тиаре, Зинедин Ферха, Лоик Нестор, Микаэль Дебев и другие.

Сам Кузяев играет под 14-м с сезона-2016/17. Сначала в «Ахмате», а затем — в «Зените». Также он под ним выступал за «Карелию» в начале своей карьеры в сезоне-2012/13.

Страница Далера Кузяева на сайте «Гавра».

На этой неделе 30-летний россиянин на правах свободного агента подписал контракт с «Гавром» до конца июня 2025 года.

Далер Кузяев. Далер Кузяев стал футболистом французского «Гавра»
Далер Кузяев
ФК Гавр
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