Кузяев дебютировал за «Гавр» в товарищеском матче с «ПСЖ»

Сегодня, 19:16
Российский полузащитник Далер Кузяев дебютировал за французский «Гавр».
30-летний хавбек принял участие в товарищеском матче против «ПСЖ». Россиянин вышел на замену после перерыва.
Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля на правах свободного агента. Россиянин заключил контракт с клубом до конца июня 2025 года.
Предыдущей командой Кузяева был «Зенит», за который он выступал с июля 2017 года. Футболист покинул клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента после завершения сезона-2022/23.