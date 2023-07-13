Кузяев объяснил, почему решил перейти в «Гавр»

Российский полузащитник Далер Кузяев объяснил, почему решил перейти в «Гавр».

«Я понимаю, что мы не будем бороться за титул, но я хочу бросить вызов самому себе и попробовать свои силы в Европе, и Франция — идеальный выбор для этого, — цитирует tendance ouest Кузяева. — Я понял свою роль в команде, стиль игры... Мне понравилось. Также я знаю, что это самый старинный клуб во Франции».

30-летний россиянин подписал контракт с «Гавром» до конца июня 2025 года. В июне 2023 года Кузяев, до этого выступавший за «Зенит» на протяжении шести лет, стал свободным агентом.

«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.