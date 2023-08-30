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Франция

Сегодня, 15:29

Кузяев объяснил, почему ушел из «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото ФК «Гавр»
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал о причинах своего перехода из «Зенита».

«Я знаю, что многие люди были удивлены, увидев, что я перешел из «Зенита» в «Гавр», но я также получил много положительных отзывов. Многие люди поняли мое решение. Они знают, что я провел почти десять лет в российской лиге и что мне нужен был новый вызов. Я хотел пойти дальше и открыть для себя новую страну, новую культуру... Есть очень много причин, по которым я очень счастлив сегодня в «Гавре», — приводит слова Кузяева официальный сайт французской лиги 1.

30-летний россиянин в летнее трансферное окно подписал контракт с «Гавром». Он перешел во французский клуб в статусе свободного агента — летом у него завершился контракт с «Зенитом».

Кузяев провел за «Гавр» 3 матча, в которых отличился 1 голевой передачей.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Зенит
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2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
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 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
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 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
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 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
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 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
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1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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