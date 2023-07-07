Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:46

Источник: Кузяев отказался от предложения «Бешикташа» и продолжит карьеру во Франции

Кузяев отклонил предложение «Бешикташа» и перейдет в один из клубов чемпионата Франции
Иван Торопцев
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев отклонил предложение «Бешикташа», сообщает журналист Серджан Дикме.

По данным источника, 30-летний россиянин отказался переходить в турецкий клуб. Футболист поблагодарил руководство «Бешикташа» за интерес и сообщил, что продолжит карьеру в одной из команд чемпионата Франции.

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

После завершения прошлого сезона футболист стал свободным агентом.

Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
8
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хесус Медина близок к переходу в «Спартак» из ЦСКА
Новая роль Семака, интрига вокруг Кузяева и Вендела. «Зенит» серьезно обновляется
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Общее собрание клубов РПЛ пройдет 12 июля
Грушевский: «Для Медины что ЦСКА, что «Спартак» — одинаковый набор букв»
Источник: Бонгонда в понедельник пройдет медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак»
«Урал» представил форму на сезон-2023/24
Федотов сказал руководству ЦСКА, что Медина ему не нужен, узнав о желании игрока перейти в «Спартак»
Агент Паулиньо назвал возможным трансфер нападающего в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» объявил о трансфере Угарте