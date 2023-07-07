Источник: Кузяев отказался от предложения «Бешикташа» и продолжит карьеру во Франции

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Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев отклонил предложение «Бешикташа», сообщает журналист Серджан Дикме.
По данным источника, 30-летний россиянин отказался переходить в турецкий клуб. Футболист поблагодарил руководство «Бешикташа» за интерес и сообщил, что продолжит карьеру в одной из команд чемпионата Франции.
Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за команду из Санкт-Петербурга.
После завершения прошлого сезона футболист стал свободным агентом.