Источник: Кузяев отказался от предложения «Бешикташа» и продолжит карьеру во Франции

Кузяев отклонил предложение «Бешикташа» и перейдет в один из клубов чемпионата Франции

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев отклонил предложение «Бешикташа», сообщает журналист Серджан Дикме.

По данным источника, 30-летний россиянин отказался переходить в турецкий клуб. Футболист поблагодарил руководство «Бешикташа» за интерес и сообщил, что продолжит карьеру в одной из команд чемпионата Франции.

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

После завершения прошлого сезона футболист стал свободным агентом.