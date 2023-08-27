Кузяев попал в стартовые состав «Гавра» на матч с «Ренном»

«Гавр» объявил стартовый состав перед матчем с «Ренном» в 3-м туре чемпионата Франции. С первых минут на поле выйдет россиянин Далер Кузяев.

«Гавр»: Десма, Него, Салмье, Санганте, Опери, Льорис, Кешта, Туре, Кузяев, Грансир, Алиуи.

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

«Гавр» после двух туров лиги 1 набрал 1 очко.