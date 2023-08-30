Кузяев — о выборе лиги 1: «Франция выиграла чемпионат мира-2018 и вышла в финал в 2022-м, это о многом говорит!»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев объяснил причины подписания контракта с французским клубом.

«Три года назад я уже много думал о переходе в одну из топ-5 лиг. Это не было неожиданностью. Я потратил какое-то время, чтобы взвесить все за и против, подумать о том, должен ли я покинуть свою страну и в какую лигу мне перейти.

Это был нелегкий процесс для меня и моей семьи, потому что я только что провел шесть фантастических сезонов в «Зените» и был в очень хороших отношениях со всеми. Но мы пришли к выводу, что пришло время подумать о чем-то другом. Появилась эта возможность подписать контракт во Франции... Я действительно хотел играть в пятерке лучших лиг, и все знают репутацию французского футбола. Сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 и вышла в финал в 2022 году, так что это о многом говорит!» — цитирует Кузяева официальный сайт лиги 1.

30-летний россиянин в летнее трансферное окно подписал контракт с «Гавром». Он перешел в французский клуб в статусе свободного агента — летом у него завершился контракт с «Зенитом».

Кузяев провел за «Гавр» 3 матча, в которых отличился 1 голевой передачей.