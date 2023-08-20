Кузяев забил первый гол за «Гавр»

Сегодня, 17:13
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев забил дебютный гол за клуб.
Россиянин отличился на 52-й минуте домашнего матча с «Брестом» во 2-м туре чемпионата Франции. Гол хавбека сравнял счет в матче — 1:1.
Кузяев перешел в «Гавр» этим летом. Ранее футболист выступал за «Зенит». В 1-м туре чемпионата Франции «Гавр» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
2
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
8
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
9
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
10
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
13
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
16
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
17
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Нант
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|2 : 2
|19.08
|20:00
|
Лион – Монпелье
|1 : 4
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|1 : 1
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|2 : 0
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|20.08
|20:00
|
Монако – Страсбур
|- : -
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -