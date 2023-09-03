Кузяев забил второй гол за «Гавр» в ворота «Лорьяна»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отличился голом в ворота «Лорьяна» в матче 4 тура французской лиги 1.

На 53-й минуте россиянин забил с передачи Лоика Него и вывел свою команду вперед. Это уже второе результативное действие полузащитника во Франции. Во втором туре Кузяев отличился голом в матче против «Бреста» (1:2).