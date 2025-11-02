«Ланс» разгромил «Лорьян» и поднялся на третье место в Лиге 1

«Ланс» дома разгромил «Лорьян» в матче 11-го тура Лиги 1 — 3:0.

У хозяев забили Одсонн Эдуар, Весли Саид и Самсон Байду.

Благодаря победе «Ланс» поднялся на третье место в таблице Лиги 1 с 22 очками. «Лорьян» идет на 16-й строчке с 9 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.

02 ноября, 19:15. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)

В параллельном матче «Лилль» на своем поле победил «Анже» — 1:0.

Единственный гол забил Фелиш Коррея.

«Лилль» поднялся на четвертое место в таблице Лиги 1 с 20 очками, «Анже» идет на 13-й строчке с 10 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.

02 ноября, 19:15. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)

В других матчах дня «Нант» уступил «Метцу» (0:2), а «Тулуза» сыграла вничью с «Гавром» (0:0).

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.

02 ноября, 19:15. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)