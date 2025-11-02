«Ланс» разгромил «Лорьян» и поднялся на третье место в Лиге 1

2 ноября, 21:09
«Ланс» дома разгромил «Лорьян» в матче 11-го тура Лиги 1 — 3:0.
У хозяев забили Одсонн Эдуар, Весли Саид и Самсон Байду.
Благодаря победе «Ланс» поднялся на третье место в таблице Лиги 1 с 22 очками. «Лорьян» идет на 16-й строчке с 9 очками.
В параллельном матче «Лилль» на своем поле победил «Анже» — 1:0.
Единственный гол забил Фелиш Коррея.
«Лилль» поднялся на четвертое место в таблице Лиги 1 с 20 очками, «Анже» идет на 13-й строчке с 10 очками.
В других матчах дня «Нант» уступил «Метцу» (0:2), а «Тулуза» сыграла вничью с «Гавром» (0:0).