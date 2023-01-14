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Франция

Сегодня, 20:55

«Ланс» переиграл «Осер»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ланс» переиграл «Осер» в матче 19-го тура чемпионата Франции с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча в середине второго тайма стал полузащитник Пшемислав Франковски.

«Ланс» набрал 44 очка и удерживает второе место в турнирной таблице. «Осер» остается в зоне вылета: 18-е место и 13 очков.

Франция. Лига 1. 19-й тур
14 янв, 19:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:0
Осер

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Ланс
ФК Осер
0
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