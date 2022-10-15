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Франция

Сегодня, 06:33

«Ланс» продлил контракт с главным тренером

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ланс» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с главным тренером Франком Эзом. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Французский специалист прибыл в стан кроваво-золотых в 2017 году в качестве тренера резервной команды, у руля которой провел 80 матчей. В 2020 году он стал главным тренером основного состава. Под его руководством команда провела 93 матча: 43 победы и 26 ничьих.

Теперь Эз будет не только главным тренером, но и генеральным директором «Ланса». Он будет отвечать за работу всех команд клуба: молодежные, женские и основную.

Футбол
ФК Ланс
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