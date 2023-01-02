«ПСЖ» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Лансу»

«Ланс» выиграл у «ПСЖ» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 3:1. Для парижской команды это поражение стало первым в сезоне.

Польский полузащитник Пшемыслав Франковски на 5-й минуте вывел хозяев вперед, но парижане почти сразу отыгрались благодаря голу Уго Экитике. В середине первого тайма Луи Опенда забил второй гол кроваво-золотых и команды ушли на перерыв при счете 2:1.

В начале второго тайма Алексис Клод Мориc увеличил преимущество «Ланса». Его гол стал единственным во второй половине встречи.

Нападающие парижской команды Неймар и Лионель Месси пропустили сегодняшнюю игру. У первого дисквалификация, а второму предоставлен отдых после чемпионата мира-2022.

«Ланс», идущий на втором месте в турнирной таблице, сократил отставание от лидирующего «ПСЖ» до 4 очков.