Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:45

«Ланс» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Ланс» и «ПСЖ» сыграют в 18-м туре чемпионата Франции 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Ланс» и «ПСЖ» сыграют в 18-м туре чемпионата Франции в субботу, 18 января. Матч пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Оkko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при наличии подписки.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Ланс» — «ПСЖ» в матч-центре нашего сайта.

Франция. Лига 1. 18-й тур
18 янв, 19:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
ПСЖ

После 17 туров чемпионата Франции «Ланс» набрал 27 очков и занимал седьмое место в таблице. У парижан — 43 очка и первое место в чемпионате, российский вратарь Матвей Сафонов в этом сезоне лиги 1 провел пять матчей и пропустил четыре гола.

ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста
Атака на ученицу Плющенко и падения в борт. Как прошло первенство Москвы младшего возраста
В Санкт-Петербурге машина рухнула в Обводный канал после ДТП
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя