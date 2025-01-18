«Ланс» и «ПСЖ» сыграют в 18-м туре чемпионата Франции в субботу, 18 января. Матч пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

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После 17 туров чемпионата Франции «Ланс» набрал 27 очков и занимал седьмое место в таблице. У парижан — 43 очка и первое место в чемпионате, российский вратарь Матвей Сафонов в этом сезоне лиги 1 провел пять матчей и пропустил четыре гола.