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«Ланс» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Кубка Франции

«Ланс» и «ПСЖ» встретятся в Кубке Франции 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Фото AFP
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«Ланс» и «ПСЖ» встретятся в 1/32 финала Кубка Франции в воскресенье, 22 декабря. Начало игры на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция) — в 23.00 по московскому времени.

Транслировать встречу в Лансе будет канал «СТАРТ» (по подписке). Эфир начнется в 22:50, за 10 минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ланс» — «ПСЖ» можно в нашем матч-центре.

Франция. Кубок. 1/32 финала
22 дек, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
ПСЖ

«Ланс» в предыдущем розыгрыше Кубка Франции остановился на стадии 1/32 финала, уступив «Монако» (2:2, пенальти — 5:6). «ПСЖ» является действующим обладателем трофея, в финале парижане обыграли «Лион» (2:1) и в 15-й раз стали победителем.

ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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