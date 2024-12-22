«Ланс» и «ПСЖ» встретятся в Кубке Франции 22 декабря

«Ланс» и «ПСЖ» встретятся в 1/32 финала Кубка Франции в воскресенье, 22 декабря. Начало игры на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция) — в 23.00 по московскому времени.

Транслировать встречу в Лансе будет канал «СТАРТ» (по подписке). Эфир начнется в 22:50, за 10 минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ланс» — «ПСЖ» можно в нашем матч-центре.

«Ланс» в предыдущем розыгрыше Кубка Франции остановился на стадии 1/32 финала, уступив «Монако» (2:2, пенальти — 5:6). «ПСЖ» является действующим обладателем трофея, в финале парижане обыграли «Лион» (2:1) и в 15-й раз стали победителем.