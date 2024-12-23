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Сегодня, 01:07

«ПСЖ» по пенальти обыграл «Ланс» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции, Сафонов отразил два удара

Сергей Разин
корреспондент
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«ПСЖ» в матче 1/32 финала Кубка Франции в серии пенальти обыграл «Ланс» — 2:1.

В основное время на гол М'Балы Нзолы парижане ответили точным ударом Гонсалу Рамуша. В серии пенальти вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил два удара.

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции.

Кубок Франции

1/32 финала

«Ланс» — ПСЖ — 1:1 (0:0). Пенальти — 3:4

Голы: Нзола, 66 (1:0). Рамуш, 70 (1:1).

Серия пенальти: Франковски — 1:0. Витинья — 1:1. Сотока — 2:1. Рамуш — 2:2. Эль-Айнауи — 3:2. Дембеле — 3:3. Нзола — 3:3 (вратарь). Барколя — 3:4. Диуф — 3:4 (вратарь).

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Матвей Сафонов
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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