«ПСЖ» по пенальти обыграл «Ланс» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции, Сафонов отразил два удара

«ПСЖ» в матче 1/32 финала Кубка Франции в серии пенальти обыграл «Ланс» — 2:1. В основное время на гол М'Балы Нзолы парижане ответили точным ударом Гонсалу Рамуша. В серии пенальти вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил два удара. В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции. Кубок Франции 1/32 финала «Ланс» — ПСЖ — 1:1 (0:0). Пенальти — 3:4 Голы: Нзола, 66 (1:0). Рамуш, 70 (1:1). Серия пенальти: Франковски — 1:0. Витинья — 1:1. Сотока — 2:1. Рамуш — 2:2. Эль-Айнауи — 3:2. Дембеле — 3:3. Нзола — 3:3 (вратарь). Барколя — 3:4. Диуф — 3:4 (вратарь).