Лапорта: «Месси знает, что двери «Барселоны» открыты для него»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб готов вернуть форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Месси знает, что двери «Барсы» открыты для него, посмотрим — я должен найти способ улучшить нынешние отношения между Лео и «Барселоной», — цитирует Лапорту Relevo.

Ранее сообщалось, что Месси помирился с Лапортой и готов к возвращению в каталонский клуб.

Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. В текущем сезоне форвард провел за парижан 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. Его контракт с клубом истекает в конце сезона.