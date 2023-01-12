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Сегодня, 17:50

Ле Гре заявил, что повел себя как идиот в истории с Зиданом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что повел себя как идиот, неуважительно высказавшись о Зинедине Зидане, сообщает Get French Football News.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

Позднее исполнительный комитет FFF принял решение временно отстранить Ле Гре от должности.

По информации источника, на заседании исполкома Ле Гре заявил, что «повел себя как идиот». Он также считает, что не сделал ничего плохого.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2023/noel-le-graet-on-his-zinedine-zidane-comments-ive-been-an-idiot/
Зинедин Зидан
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