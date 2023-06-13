Le Parisien: Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может этим летом стать игроком «Реала», сообщает Le Parisien.

Чемпион мира 2018 года планирует воспользоваться отъездом форварда Карима Бензема из Испании и попытаться подписать контракт с «Реалом» уже сейчас.

Ранее сообщалось, что Мбаппе решил уйти из «ПСЖ» через два месяца после подписания нового контракта в 2022 году. В прошлом году форвард мог перейти в «Реал», но в последний момент продлил соглашение с «ПСЖ».

Также стало известно, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи Мбаппе этим летом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голами и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.