Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи

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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подрался с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи перед матчем с «Тулузой», сообщает Le Parisien.
По данным источника, причиной потасовки стал вопрос функционера о том, почему футболист специально не упомянул его в своем прощальном видео. Для разговора француз и Аль-Хелаифи ушли в отдельное помещение, из которого доносились крики и звуки борьбы.
Матч с «Тулузой» прошел вчера, 12 мая, и завершился поражением «ПСЖ» со счетом 3:1. Мбаппе забил единственный гол. Фанаты «ПСЖ» освистали Мбаппе перед его последним домашним матчем за парижан.
Ранее сообщалось, что Мбаппе на протяжении нескольких месяцев находится в конфликте с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.
Футболист объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. 25-летний игрок покинет команду на правах свободного агента. Форвард не упомянул имени Аль-Хелаифи в прощальном видеообращении, которое опубликовал в соцсетях.