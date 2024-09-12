Le Parisien: «ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе долг в размере 55 миллионов евро

Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) встал на сторону форварда «Реала» Килиана Мбаппе в споре с его бывшим клубом «ПСЖ».

По информации Le Parisien, парижан обязали выплатить 25-летнему французу долг в размере 55 миллионов евро. «ПСЖ» предписано начать перевод средств в течение недели.

11 сентября комитет LFP призвал стороны в досудебном порядке урегулировать спор.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год. Этим летом форвард перешел в «Реал», подписав контракт с испанской командой до 2029 года.