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Франция

Сегодня, 11:47

Легендарный президент «Лиона» покинул пост после 36 лет работы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Жан-Мишель Олас покинул пост президента «Лион», который занимал с 1987 года, сообщается на официальном сайте команды.

В заявлении клуба говорится, что на заседании совета директоров 5 мая новым президентом был назначен американский бизнесмен Джон Текстор, чья компания Eagle Football Holdings в декабре 2022 года приобрела более 75 процентов акций «Лиона». Текстор также был назначен главным исполнительным директором на временный период, пока не будет определен и назначен новый.

74-летний Олас станет почетным президентом клуба.

Олас стал президентом «Лиона», когда команда выступала во второй французской лиге и была на грани вылета. При нем клуб поднялся в высший дивизион и в период с 2002 по 2008 год был бессменным чемпионом Франции.

В общей сложности при Жан-Мишеле Оласе мужские и женские команды «Лиона» завоевали более 50 титулов.

Источник: ФК Лион
ФК Лион
Жан-Мишель Олас
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