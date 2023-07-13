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Сегодня, 05:05

Лепехин: «Трансфер в «Гавр» – шаг вперед для Кузяева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Если Кузяев сможет зацепиться и стать игроком основного состава, то в будущем он теоретически сможет найти более статусный клуб в Европе. Для любого российского футболиста игра в топ-лиге Европы пойдет на пользу, это замечательный опыт. Трансфер в «Гавр» – шаг вперед для Кузяева.

Нужно понимать, что у Далера было желание поиграть там, это самое главное. Теперь появилась возможность – просто так трансферы не происходят. «Гавр» подписал Далера, потому что этот клуб уверен в Кузяеве. Желание поиграть во Франции есть у многих российских футболистов, но немногих зовут туда»?, – цитирует «РБ Спорт» Лепехина.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 он стал свободным агентом и перешел в «Гавр». 30-летний игрок подписал контракт с французским клубом до 2025 года.

 
Далер Кузяев продолжит карьеру в &laquo;Гавре&raquo;. Все рады за Кузяева: он в топ-лиге Франции! Но все ли так поэтично?
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-kuzyaev-mozhet-perejti-v-bolee-statusny-j-klub-esli-horosho-proyavit-sebya-v-gavre/
Константин Лепехин
Футбол
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ФК Зенит
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