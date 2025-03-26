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26 марта, 23:39

L'Equipe: Головин стал самым высокооплачиваемым игроком «Монако» в этом сезоне

Алина Савинова
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Французское издание L'Equipe опубликовало рейтинг зарплат футболистов «Монако» в сезоне-2024/25.

Первое место в списке делят российский полузащитник Александр Головин и швейцарец Денис Закария. Как отмечает издание, оклад игроков составляет 320 тысяч евро в месяц.

Следом в рейтинге располагаются защитник Тило Керер (290 тысяч евро), форвард Брил Эмболо (270 тысяч евро) и вингер Такуми Минамино (230 тысяч евро).

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел за монегасков 27 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и одной результативной передачей. Его контракт с командой рассчитан до лета 2029 года.

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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