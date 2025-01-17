L'Equipe: Кварацхелия подписал контракт с «ПСЖ»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал игроком «ПСЖ», утверждает L'Equipe.

По информации источника, 23-летний футболист прилетел в Париж и в пятницу, 17 января, успешно прошел медобследование. После того, как Хвича уладил последние формальности по своему трансферу, он подписал контракт с парижанами, рассчитанный до 2029 года.

Ранее появилась информация, что грузин будет зарабатывать в «ПСЖ» в 4-5 раз больше, чем в «Наполи».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Всего за итальянскую команду он провел 107 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 29 результативных передач. Вместе с неаполитанцами вингер стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23.