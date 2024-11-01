L'Equipe: Мбаппе хотел купить часть акций «Монако», но его не устроила высокая цена

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе хотел приобрести часть акций «Монако», но не смог этого сделать из-за несогласия по цене. Об этом сообщает L'Еquipe.

Футболист хотел купить акции через свой инвестиционный фонд Coalition Capital. Владелец клуба, российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев был готов к переговорам, однако Мбаппе не устроила сумма, озвученная предпринимателем.

Вместо этого игрок решил стать владельцем «Кана», который сейчас выступает во втором пос иле дивизионе Франции. Минувшим летом форвард завершил покупку 80% акций клуба.

Мбаппе является воспитанником «Монако», именно в этом клубе он начал профессиональную карьеру. Он выступал за монегасков с 2015 по 2017 год, забил 27 голов в 60 матчах и стал чемпионом Франции (2016/17).