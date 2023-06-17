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Сегодня, 07:13

L'Equipe: Нагельсманн не возглавит «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters
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Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн не возглавит «ПСЖ» летом 2023 года, сообщает L'Equipe.

По информации издания, переговоры между парижским клубом и 35-летним тренером не принесли результата, стороны отказались от перспективы сотрудничества.

Сообщается, что «ПСЖ» хочет завершить назначение нового тренера на следующей неделе. В клубе сосредоточились на других двух кандидатах.

Предыдущей командой Нагельсманна была «Бавария», в которой он работал с июля 2021 года по март 2023 года.

Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Юлиан Нагельсманн
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