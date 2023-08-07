L'Equipe: Неймар сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил президенту французского клуба Нассеру Аль-Хелайфи о желании покинуть клуб до закрытия трансферного окна, сообщает L'Equipe.

По информации источника, Неймар хочет продолжить карьеру в «Барселоне». Отмечается, что нападающий не чувствует себя защищенным во Франции, после акция протеста ультрас возле его дома в мае.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. С того момента 31-летний бразилец провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.