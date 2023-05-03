L'Equipe: «ПСЖ» не будет продлевать контракт с Месси

Сегодня, 08:54
Руководство «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинским нападающим команды Лионелем Месси, сообщает L'Equipe.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отстранил Месси от команды на две недели за несанкционированную поездку аргентинца в Саудовскую Аравию.
По информации издания, руководство не собирается продлевать контракт с футболистом из-за несогласованной поездки.
Соглашение 35-летнего аргентинца с парижанами истекает летом 2023 года.
В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.