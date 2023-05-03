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Сегодня, 08:54

L'Equipe: «ПСЖ» не будет продлевать контракт с Месси

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Руководство «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинским нападающим команды Лионелем Месси, сообщает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отстранил Месси от команды на две недели за несанкционированную поездку аргентинца в Саудовскую Аравию.

По информации издания, руководство не собирается продлевать контракт с футболистом из-за несогласованной поездки.

Соглашение 35-летнего аргентинца с парижанами истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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