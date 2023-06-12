L'Equipe: в «ПСЖ» готовы продать Мбаппе этим летом

L'Equipe: Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025 года

«ПСЖ» попытается продать форварда Килиана Мбаппе в ближайшее трансферное окно, чтобы в 2024 году он не покинул клуб бесплатно, сообщает L'Equipe.

По данным издания, футболист отправил официальное письмо в клуб о том, что он ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.

В завершившемся сезоне 24-летний Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.