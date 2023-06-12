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Франция

12 июня, 23:19

L'Equipe: в «ПСЖ» готовы продать Мбаппе этим летом

L'Equipe: Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025 года
Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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«ПСЖ» попытается продать форварда Килиана Мбаппе в ближайшее трансферное окно, чтобы в 2024 году он не покинул клуб бесплатно, сообщает L'Equipe.

По данным издания, футболист отправил официальное письмо в клуб о том, что он ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.

В завершившемся сезоне 24-летний Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Kylian-mbappe-ne-levera-pas-l-option-d-un-an-dans-son-contrat-le-psg-change-de-ton/1402457
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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