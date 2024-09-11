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LFP призвала Мбаппе и «ПСЖ» в досудебном порядке урегулировать вопрос о долге по зарплате

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) 11 сентября провел заседание по делу о долге «ПСЖ» перед бывшим нападающим команды Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что парижане имеют задолженность по зарплате перед футболистом в размере 55 миллионов евро.

Комитет LFP призвал стороны в досудебном порядке урегулировать спор. «ПСЖ» остался доволен итогами слушания.

«Мы напомнили, что игрок дал четкие публичные и частные обязательства, которые должны соблюдаться, поскольку клуб предоставил ему беспрецедентные преимущества за семь фантастических лет в Париже. В свете устных и задокументированных аргументов, предоставленных клубом, комитет настоял на досудебном урегулировании между сторонами, которого «ПСЖ» добивался много месяцев», — говорится в заявлении парижан.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год. Этим летом 25-летний футболист перешел в «Реал», подписав контракт с испанской командой до 2029 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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