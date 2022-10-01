Личный самолет Месси выполнил 52 рейса за лето, выбросив в атмосферу 1502 тонны углекислого газа

Личный самолет нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси выполнил 52 рейса за минувшее лето, сообщает L'Equipe.

Из 52 полетов 30 были межконтинентальными, а 14 — трансатлантическими. Футболист 5 раз летал между Буэнос-Айресом и Майами, а также совершил 3 рейса между столицей Уругвая Монтевидео и Майами. Помимо этого, форвард в течение межсезонья 7 раз летал в Барселону или из Барселоны. Еще Месси совершил несколько полетов между Европой и Южной Америкой и путешествовал в Бразилию.

Как утверждает издание, общий объем выбросов самолета составил 1502 тонны углекислого газа — столько средний житель Франции выбросил бы за 150 лет.

В начале сентября Месси подвергся критике за то, что прилетел из Парижа в Нант на матч «ПСЖ» на самолете при том, что путь на поезде занимает на час больше, чем на джете.

Во Франции с марта 2021 года действует климатический закон, который предполагает запрет на перелеты внутри страны в случае, если путь на поезде занимает менее 2,5 часов. При этом запрет не распространяется на личные самолеты.