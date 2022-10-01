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Сегодня, 12:12

Личный самолет Месси выполнил 52 рейса за лето, выбросив в атмосферу 1502 тонны углекислого газа

Иван Торопцев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Личный самолет нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси выполнил 52 рейса за минувшее лето, сообщает L'Equipe.

Из 52 полетов 30 были межконтинентальными, а 14 — трансатлантическими. Футболист 5 раз летал между Буэнос-Айресом и Майами, а также совершил 3 рейса между столицей Уругвая Монтевидео и Майами. Помимо этого, форвард в течение межсезонья 7 раз летал в Барселону или из Барселоны. Еще Месси совершил несколько полетов между Европой и Южной Америкой и путешествовал в Бразилию.

Как утверждает издание, общий объем выбросов самолета составил 1502 тонны углекислого газа — столько средний житель Франции выбросил бы за 150 лет.

В начале сентября Месси подвергся критике за то, что прилетел из Парижа в Нант на матч «ПСЖ» на самолете при том, что путь на поезде занимает на час больше, чем на джете.

Во Франции с марта 2021 года действует климатический закон, который предполагает запрет на перелеты внутри страны в случае, если путь на поезде занимает менее 2,5 часов. При этом запрет не распространяется на личные самолеты.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/L-amour-immodere-des-footballeurs-pour-les-jets-prives-devastateur-pour-le-climat/1356653
Лионель Месси
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