Лига 1: даты стартового тура чемпионата Франции

Сегодня, 17:00
Чемпионат Франции по футболу сезона-2024/25 стартует 18 августа и завершится 17 мая. 1-й тур лиги 1 пройдет 18 августа, в воскресенье. «СЭ» публикует расписание стартового тура.
«Ренн» — «Лион»
«Гавр» — «ПСЖ»
«Осер» — «Ницца»
«Реймс» — «Лилль»
«Анже» — «Ланс»
«Монако» — «Сент-Этьен»
«Тулуза» — «Нант»
«Брест» — «Марсель»
«Монпелье» — «Страсбург»
Время начала матчей еще не определено.
Полностью расписание чемпионата Франции сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».
Действующим чемпионом лиги 1 является «ПСЖ».
Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте