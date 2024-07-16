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Сегодня, 17:00

Лига 1: даты стартового тура чемпионата Франции

Опубликовано расписание 1-го тура лиги 1 сезона-2024/25
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Головин (ФК «Монако»).
Фото AFP
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Чемпионат Франции по футболу сезона-2024/25 стартует 18 августа и завершится 17 мая. 1-й тур лиги 1 пройдет 18 августа, в воскресенье. «СЭ» публикует расписание стартового тура.

Чемпионат Франции 1-й тур

18 августа, воскресенье

«Ренн» — «Лион»

«Гавр» — «ПСЖ»

«Осер» — «Ницца»

«Реймс» — «Лилль»

«Анже» — «Ланс»

«Монако» — «Сент-Этьен»

«Тулуза» — «Нант»

«Брест» — «Марсель»

«Монпелье» — «Страсбург»

Время начала матчей еще не определено.

Полностью расписание чемпионата Франции сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом лиги 1 является «ПСЖ».

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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